Два мільйони родин отримають монетизацію субсидій - Розенко

Два мільйони родин, які накопичили певний ресурс субсидій, отримають грошову компенсацію.

Про це скаазав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє його прес-служба.

Він переконаний, що рішення уряду щодо монетизації невикористаних субсидій стане для людей стимулом більш заощадливо використовувати енергоресурси.

"Ідея щодо часткової монетизації субсидій - це крок, який має показати, що в тому числі ті люди, які отримують субсидії, мають можливість і повинні мати стимул для того, щоб економно використовувати енергоносії, насамперед газ та електроенергію", - підкреслив Розенко.

Він визнав, що процес монетизації відбувається непросто, "адже це перший досвід в цьому напрямку".

"Але я переконаний, що всі органи влади впораються із завданням і до 1 вересня всі 2 млн родин, які мають право на монетизовану виплату, ці кошти отримають", - наголосив Розенко.

Віце-прем'єр-міністр нагадав, що в цьому році уряд запровадив експеримент, який полягає в тому, що всі, хто в опалювальний сезон 2016-2017 років економно використовував газ та електроенергію і накопичив певний ресурс субсидій, у цьому році отримають монетизовану компенсацію.

Нагадаємо, кабмін почав процес монетизації субсидій. Голова уряду Володимир Гройсман повідомляв, що рішення торкнеться 1,5 млн сімей, які зможуть отримати близько 700 грн в якості одноразової виплати.

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Економічна правда