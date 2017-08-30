OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события среды, 30 августа.

Об ОГХК. Суд снял арест с 13,1 млн долларов на счету латвийской компании RV Trans, которая связана с отстраненным от должности исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Русланом Журило.

О реформах. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что осенью Верховная Рада должна принять пять пакетов законопроектов о реформах.

О дорогах. Кабинет министров изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах.

О газе. Польська компанія PKN Orlen в августе, помимо нефтепродуктов, начала поставлять в Украину и природный газ.

О доходах бюджета. В январе-июле в сводный бюджет поступило 92,4 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

О зарплате. Реальная заработная плата в Украине в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17,2%.

О Фирташе. Земельный суд Вены во вторник решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об энергетике. Луганское энергетическое объединение заявило о том, что нынешней зимой в Луганской области может наступить энергетический коллапс.

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