Гройсман ожидает от Рады принятия пяти пакетов реформ
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что осенью Верховная Рада должна принять пять пакетов законопроектов о реформах.
Об этом премьер сказал в ходе заседания Кабинета Министров Украины 30 августа.
"Это решения, которые обеспечат нам экономический рост", – заявил Гройсман.
По его словам, данные законопроекты могут быть приняты либо в первом, либо во втором чтении, при этом они полностью готовы для одобрения парламентом.
"Это пенсионная реформа, образовательная реформа, электронные доверительные услуги, медицинская реформа, международные стандарты финансовой отчетности", – сказал Гройсман.
По его словам, законопроекты в рамках пяти пакетов этих реформ "находятся на финишной прямой".
13 июля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за пенсионную реформу. Ее проект Кабмин одобрил 17 мая.
Пенсионная реформа, в частности, предполагает отмену ограничений на пенсии работающим пенсионерам, отмену особых условий выхода на пенсию, постепенную ликвидацию дефицита Пенсионного фонда и другое.
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Экономическая правда
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