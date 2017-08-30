Суд снял арест со средств компании, связанной с экс-главой ОГХК Журило

Соломенский районный суд Киева снял арест с 13,1 миллиона долларов на счету латвийской компании RV Trans, которая связана с отстраненным от должности исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Русланом Журило.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські Новини".

Представитель RV Trans просил суд снять арест со счета компании, открытого в Nordea Bank AB Latvian branch (Рига, Латвия).

По словам адвоката, 13,1 млн долларов были арестованы следственным судьей в связи с тем, что на счета компании поступали средства от транспортировки продукции ОГХК.

Заявитель указывает, что в рамках уголовного производства Журило подозревается в том, что вместе со своим заместителем по коммерческим вопросам Юрием Перцевым разработал план по продаже продукции предприятия (ильменитовый, рутиловый, циркониевый, дистен-салиманитовый концентраты) связанным иностранным компаниям по заниженным ценам, с последующей реализацией такой продукции конечным потребителям уже по рыночным ценам.

Для перевозок титанового сырья железнодорожным транспортом Журило и его зам привлекли ООО "Юнитранс Оператор".

Контроль и управление данным предприятием осуществлялся через связанные с ними иностранные компании RV Trans, Kumelite International Spedition (Латвия) и Steel Products Limited (Великобритания).

По мнению заявителя, никаких доказательств причастности RV Trans к уголовной деятельности детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не предоставили, а поэтому арест счета был необоснованным.

Суд удовлетворил ходатайство и снял арест с денежных средств.

Как известно, НАБУ 25 января 2017 задержало голову ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.

28 января ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

9 марта Апелляционный суд Киева уменьшил залог задержанному руководителю ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслану Журило со 100 млн грн до 12 млн грн.

24 марта Журило вышел под залог 12 миллионов гривен.

СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноября 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер является также руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, по которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с журила с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

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