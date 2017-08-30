Луганской области грозит энергетический коллапс - ЛЭО

Луганское энергетическое объединение заявило о том, что нынешней зимой в Луганской области может наступить энергетический коллапс.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"На сегодня Луганское энергетическое объединение так и не смогло наладить полноценную подготовку к зиме - из-за отсутствия средств в течение всего 2017 года, из-за трехдневки, которая не позволяет выполнять необходимый объем работы, из-за массового увольнения квалифицированных специалистов", - сказано в сообщении.

ЛЭО также обратилось с письмом к главе Луганской ВГА Юрию Гарбузу, в котором указывает, что из-за проблемы неплатежей за электроэнергию, в т. ч. поставляемую на временно неконтролируемые территории и арест банковских счетов предприятия, план капитального ремонта оборудования электросетей выполнен только на 43%.

Кроме того, почти полностью не выполнен план по замене опор воздушных линий электропередач и существенно отстает от графика замена проводов и изоляторов.

В то же время Госэнергонадзор предписал ЛЭО устранить около выявленных 800 нарушений в работе электросетей.

"ЛЭО не имеет ни копейки средств - ни на зарплаты, ни на подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду, ни на проведение ремонтов ... И санкции НКРЭКУ, и арест счетов стали результатом долговой ямы, в которую попало ЛЭО из-за многомиллиардных долгов потребителей, в том числе - из-за огромных долгов предприятий жилищно-коммунальной сферы", - заявил пресс-секретарь компании Евгений Наседкин.

Он также опубликовал на своей странице в Facebook список проблемных предприятий, задолжавших за электроэнергию.

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но, по решению правительства, именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территорию области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетекание, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

В компании сообщили, что по состоянию на 1 марта потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд гривен. Из этой цифры более 80% задолжали потребители с неконтролируемой украинской властью территории - почти 5 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд гривен.

Как сообщалось, ЛЭО планировало отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию Попаснянского водоканала - из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн гривен.

Гендиректор ЛЭО опроверг эту информацию.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

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Экономическая правда