Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin

В погоне за легкими деньгами люди без каких-либо гарантий вкладывают огромные средства в блокчейн-стартапы. Пузырь может лопнуть уже через два-три года.

Что случилось? ICO, токены, блокчейн, Bitcoin и миллионы долларов инвестиций — в мире невероятными темпами надувается "блокчейн-пузырь". В погоне за легкими деньгами обычные люди, владельцы криптовалюты, спекулянты и даже венчурные инвесторы без каких-либо гарантий вкладывают огромные средства в блокчейн-стартапы. За считанные дни стартапы аккумулируют финансирование в виде биткоинов, эквивалентное сотням миллионов долларов. Взамен инвесторы получают токены, которые становятся предметом спекулятивных сделок на международных крипто-биржах.

А что такое вообще "блокчейн" и зачем он нужен? Блокчейн — это база данных для записи и хранения данных о транзакциях. Одна из главных ее особенностей заключается в том, что она одновременно хранится на множестве компьютеров, соединенных друг с другом в интернете. Все изменения в базе данных одного компьютера сразу копируются на каждый компьютер, участвующий в сети. База данных записывает информацию о транзакциях, условно говоря, "слоями". Чтобы подделать хранимую информацию, нужно подделать все верхние "слои", что практически невозможно. Технология блокчейн защищает данные от фальсификации, будь-то результаты выборов, победа в лотерее, право собственности на квартиру или наступление страхового случая. Блокчейн эффективен в тех системах, где важно авторство любого действия и надежная синхронизация данных. Это банки, традиционные биржи, логистика, нотариальные конторы, сертификационные центры, страховые компании, рейтинговые агентства, конкурсы и лотереи. Так, в июне 2016 года шведский земельный реестр сообщил, что тестирует технологию блокчейн с тем, чтобы перевести на её основу базу данных земельных участков в Швеции.

Что такое ICO и зачем его проводят? ICO (Initial coin offering — "первичное предложение монет" или "первичное предложение токенов") — это форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы. ICO проводят с целью финансирования проекта. Основатели проектов привлекают инвестиции путем эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют — токенов. Хотя каждая такая криптовалюта носит уникальное название, в целом ее принято называть токеном.

Что такое токены и зачем их покупать? Токен — аналог традиционных акций и облигаций. Как правило, токены покупают для заработка на их перепродаже по более высокой цене в будущем. После эмиссии токены попадают на внутреннюю или внешние независимые биржи криптовалют. На биржах стоимость токенов растет и снижается в зависимости от успешности проекта, который эмитировал токен, баланса спроса и предложения. Также токены могут выполнять в проекте функции внутренней платежной единицы. Владелец токенов может расплатиться за те или иные услуги проекта. Для эмиссии токенов на ICO проекты используют технологию блокчейн. Причем большинство таких проектов собирают финансирование для разработки решений, которые также будут основаны на технологии блокчейн. Однако сейчас все чаще встречаются выходящие на ICO проекты, в которых блокчейн не является основой. В рамках ICO начинают привлекать средства бизнесы, которые не являются технологичными. Это могут быть сельскохозяйственные проекты или даже проекты из сферы телевидения и кино. "Одной из причин такого интереса является то, что в технологии блокчейн результатом формирования распределенной базы является неизменяемая и открытая информация о праве пользователя на актив", — объясняет экономист и сооснователь Dolphin Blockchain Intelligence Андрей Варнавский. По его словам, активы могут быть разными. "Если мы создаем блокчейн-систему исключительно для целей внедрения криптовалюты, то это и будет конечный актив. Но в блокчейне мы можем хранить информацию о собственности на курицу, и тогда нашим основным активом будет являться именно это право собственности", — говорит он. "При этом нам ничего не мешает в системе по учету прав собственности иметь и внутреннюю валюту, которая в этом случае будет являться дополнительным активом. То есть в блокчейне мы храним данные о собственниках, а для оплаты изменения записи о собственнике мы можем использовать внутреннюю монету", — резюмирует Варнавский.

Причем здесь Bitcoin? Токены продаются за криптовалюты Bitcoin и Ethereum. Их можно обменивать на реальные деньги с помощью множества криптовалютных бирж и обменных пунктов. Таким образом, проекты с помощью ICO получают реальные деньги на развитие.

Почему все говорят об ICO? Многих поражает скорость, с которой отдельные проекты собирают на ICO миллионы. Проект Gnosis за 11 минут собрал 12,5 млн долл, продав 4,2% от выпущенных 10 млн токенов. Через два месяца они стали торговаться по 335 долл, а общая стоимость проекта перевалила за 3 млрд дол. Проект Tezos за две недели получил 232 млн долл. Проект Bancor, который планирует создать резервную криптовалюту, за три часа за 50% своих токенов получил 153 млн долл. Платформа для микроплатежей Internet of Things IOTA выпустила токен и стала оцениваться 1,8 млрд долл. Платформа для обмена сообщениями Status собрала через ICO 102 млн долл. Если в 2016 году объем рынка ICO оценивался 100 млн долл, то за первую половину 2017 года он превысил 1 млрд долл. На фоне такого ажиотажа только выпущенные токены некоторых проектов за считанные дни вырастают в цене на 100-300 долл за единицу.

Над чем работают проекты, получившие деньги на ICO? Пять лучших случаев ICO в первой половине 2017 года выглядят так. Tezos (232 млн долл) — более качественная и "справедливая" блокчейн-платформа, построенная в качестве альтернативы Ethereum. Bancor (150 млн долл) — обеспечит обмен токенов напрямую между собой, минуя криптовалютные биржи, что снизит до нуля комиссии держателей токенов. Status (100 млн долл) — мобильная платформа и веб-браузер для взаимодействия с блокчейнами в сети Ethereum. Tenx (83 млн долл) — выпуск банковских криптокарт, которые позволят тратить цифровые деньги в реальном мире. MobileGo (53 млн долл) — мобильная игровая платформа, ориентированная на прием криптовалют.

Чем ICO отличается от IPO? ICO никак не регулируется правительствами развитых стран. Владельцы токенов не имеют юридических прав, которые получают владельцы акций (IPO).

Какие гарантии есть у инвесторов? "Криптовалютные и блокчейн-проекты в 90% — очередной хайп , и здесь не может быть никаких гарантий", — утверждает криптотрейдер Кир Келевра. Попасться на крючок современного криптомошенника сейчас проще, чем когда-либо раньше.

Кто и как может заработать на ICO? В период "золотой лихорадки" зарабатывают продавцы лопат. "Когда современных золотоискателей охватил вирус криптовалют и блокчей-проектов, то наибольшие и моментальные прибыли получают владельцы сервисных компаний, обслуживающих потребности ICO-стартапов", — говорит Келевра. По его словам, речь идет о маркетинговых компаниях, разработчиках программного обеспечения, юридических и консалтинговых компаниях, а также фирмах, которые предлагают все перечисленное "под ключ" за 100-250 тыс долл без каких-либо гарантий.

Что могут жители Украины? Ограничений в криптоиндустрии по географическому признаку нет — это глобальное явление. Любой человек, будь он из Нигерии, Боливии или Украины, может участвовать в ICO как инвестор, если обратное не предусматривают правила конкретного токенсейла. Однако с теми, кто проводит ICO, все сложнее. Поскольку регуляция уже появляется, то многие проекты отказывают в инвестициях, например, гражданам США. Между тем, украинцы уже "ловят волну". Украинский блокчейн-стартап DMarket для торговли игровыми предметами в августе 2017 года продал токенов на 6,5 млн долл, а украинская биткоин-биржа Kuna еще в конце 2015 года собрала на ICO 125 тыс долл.