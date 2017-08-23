СКМ Ахметова рассчиталась за акции. Выплатила 1,3 миллиарда

Входящая в СКМ Рината Ахметова компания Ornex Limited перечислила в госбюджет 1,32 млрд грн за приобретенные в ходе аукционов блокпакеты акций трех энергокомпаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"Средства от продажи 25% акций "Киевэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК "Донецкоблэнерго" в полном объеме поступили в Государственный бюджет Украины. Общая сумма поступлений составила 1,32 млрд грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго".

Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,16 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,63 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в тот же день, 16 августа, аукционы по продаже 25% акций "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа и 22 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланировано еще два аукциона: по продаже 25% акций "ДТЭК Днипрооблэнерго" и "ДТЭК Днипроэнерго".

Госбюджет 2017 года предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн.

Фонд рассчитывает улучшить этот показатель за счет продажи во второй половине августа блокпакетов акций восьми энергокомпаний, суммарная стартовая цена которых составляет 4,1 млрд грн.

Экономическая правда