Блокпакет "Киевэнерго" продали по стартовой цене

Фонд государственного имущества продал 25% акций ПАО "Киевэнерго" по стартовой цене – 759,63 млн гривен.

Торги состоялись на Фондовой бирже ПФТС.

25% акций были реализованы по стартовой цене, поскольку на них был только один претендент.

Так, было реализовано 27,91 млн акций по цене 28,04 грн за шт.

Покупатель пока неизвестен.

До проведения аукциона акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества. Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании.

Как сообщалось, Фонд госимущества на аукционе 16 августа реализовал 16,379 млн акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по цене 8,78 грн за шт.

Покупателем выступила входящая в группу СКМ компания Ornex. Поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" был реализован по стартовой цене - 143,8 млн грн.

Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в этот же день – 16 августа, аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 22 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" – 23 августа. Организаторы торгов остаются прежними.

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

Экономическая правда