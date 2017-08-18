Государство продало 25% "Западэнерго": цена выросла на 20% от стартовой

Фонд государственного имущества продал 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" за 417,163 млн гривен.

Торги состоялись на Фондовой бирже ПФТС.

Во время аукциона было реализовано 3,197 млн акций по цене 130,46 грн за штуку - выше стартовой цены на 20%. На покупку 25% акций компании было 2 претендента.

Торги состоялись на Фондовой бирже ПФТС.

Покупатель пока неизвестен.

В состав "ДТЭК Западэнерго" входят Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Добротворская ТЭС, а также сервисные предприятия Галремэнерго, Львовэнергоспецремонт, Львовэнергоавтотранс, Западенергопоставка.

ДТЭК олигарха Рината Ахметова совместно с аффилированными компаниями владеет 70,91% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Как сообщалось, Фонд госимущества на аукционе 16 августа реализовал 16,379 млн акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по цене 8,78 грн за шт.

Покупателем выступила входящая в группу СКМ компания Ornex. Поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" был реализован по стартовой цене - 143,8 млн грн.

Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в этот же день – 16 августа, аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 22 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" – 23 августа. Организаторы торгов остаются прежними.

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

Экономическая правда