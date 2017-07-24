Государство продает свою долю в 7 облэнерго

Фонд государственного имущества 24 июля объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций 7 энергетических компаний.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Фонда.

В частности, на продажу выставлены по 25% акций ОАО "Одессаоблэнерго", ПАО "Донецкоблэнерго", ПАО "Донбассэнерго", ОАО "Сумыоблэнерго", ПАО ДТЭК "Днепрооблэнерго", ПАО ДТЭК "Западэнерго", ОАО "Киевэнерго".

Как сообщалось, в апреле прошлого года Фонд госимущества перенес даты аукционов по продаже 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 46 % "Черкассыоблэнерго".

В октябре тогдашний председатель Фонда Игорь Билоус сообщил, что приватизация госпакетов акций облэнерго начнется после утверждения НКРЭ стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии.

Билоус заявлял, что Украина планирует получить от продажи всех обленерго около 300 млн долларов.

Экономическая правда