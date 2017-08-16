Блокпакет "Донецкоблэнерго" купил Ахметов

Компания Ornex, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова, приобрела у Фонда госимущества 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

"Во вторник компания Ornex приобрела на фондовой бирже "Иннекс" 25% акций "Донецкоблэнерго", выставленных на продажу Фондом госимущества. Сумма сделки – 143,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для СКМ приобретение на приватизационном аукционе 25% пакета акций "Донецкоблэнерго" – это портфельная инвестиция.

"Стратегическое управление было и остается за ДТЭК как мажоритарным акционером, владеющим 71,5% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", - заявили в СКМ.

На среду также были запланированы аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго", но они были отменены из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго".

Как сообщалось, Фонд в конце июля объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций 8 облэнерго и энергогенерирующих компаний.

Экономическая правда