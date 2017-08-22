OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости вторника, 22 августа.
Об угле. Американская XCoal отправила в Украину первый уголь, а Россия хочет сохранить объемы поставок угля.
Об убытках. Россия нанесла Украине больше триллиона убытков в Крыму.
О доходах. Топ-100 госкомпаний за год получили 26 миллиардов гривен прибыли.
Об электричестве. СНБО разберется с поставками электричества на завод Фирташа в Крыму.
О зарплатах. Учителям повысят зарплату на 25% в 2018.
О газе. Автомобильный газ подорожает до 17 гривен.
О "Привате". Группа "Приват" Коломойского задолжала государству 17 миллиардов налогов.
О земельной реформе. Закон о рынке земли рассмотрят в октябре.
Текст дня
Они не платят государству. Сто крупнейших должников Украины
Налоговый долг перед государством приближается к 80 млрд грн. Среди должников Украины — олигархи, нардепы и коррумпированные госпредприятия.
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