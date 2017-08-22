Топ-100 держкомпаній за рік отримали 26 мільярдів гривень прибутку

Топ-100 державних підприємств показали в 2016 році 26,4 млрд гривень чистого прибутку проти 53 млрд гривень збитку роком раніше.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов в ході прес-брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прибутковим є сектор нафти і газу - за рахунок "Нафтогазу", енергетики, машинобудування. Решта - збиткові. Чотири компанії України і демонструють цей результат. Решта показують збиток в 10 млрд гривень", - сказав він.

Нефьодов також підкреслив, що балансова вартість топ-100 державних компаній становить 1,4 трлн гривень.

"Звичайно, 26 млрд гривень в порівнянні з 1,4 трлн гривень балансової вартості цих компаній - не той показник, яким можна пишатися", - зазначив він.

Як повідомлялося, 1 липня податковий борг бізнесу перед державою сягнув рекордної позначки - 77,4 млрд гривень. Для порівняння: ще в січні 2014 року цей показник становив 9,5 млрд гривень.