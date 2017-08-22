Росія хоче зберегти обсяги поставок вугілля в Україну - Міненерго РФ

Росія щорічно поставляє в Україну близько 10 мільйонів тонн вугілля і розраховує зберегти цей ринок.

Про це заявив журналістам заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, коментуючи перше відвантаження в Україну вугілля з США, передає Прайм.

"Я не думаю, що це виявиться істотним фактором для нас з однієї простої причини - ми в Україні поставляємо в основному коксівне вугілля для металургійних підприємств. При цьому Україна отримувала енергетичне вугілля з "ДНР" і "ЛНР"... Тому (з США - ред.) це поставка в основному енергетичного вугілля, а ми з РФ ніколи це вугілля, по суті, не поставляли", - заявив Янковський.

Російський чиновник додав, що поставки вугілля з РФ в Україну регулюються контрактами між приватними компаніями.

"У нас ніяких обмежень немає поставок вугілля з РФ в Україну. Ми, звичайно, зацікавлені в збереженні обсягів цих поставок, вони у нас щорічно становлять близько 10 мільйонів тонн", - зазначив заступник голови російського Міненерго.

Як повідомлялося, у вівторок, 22 серпня, зі Сполучених Штатів була відправлена ​​перша партія вугілля в рамках угоди українського "Центренерго" з американською Xcoal.

"Центренерго" уклало з Xcoal Energy&Resources контракт про постачання близько 700 тис. тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017 року. Ціна першої партії становитиме 113 доларів за тонну, але вона не є фіксованою.

Раніше ЕП писала, що угода між "Центренерго" та "XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

Наприклад, Енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова закуповує вугілля зі свого шахтоуправління "Обуховська" у Росії за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням доставки на ТЕС України.

При цьому вартість імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ДТЕК становила близько 100 доларів за тонну.

Нагадаємо, в червні прем’єр Володимир Гройсман заявив, що жодна державна компанія не закуповує вугілля у Росії.