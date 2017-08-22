Закон про ринок землі розглянуть у жовтні - Мінагрополітики

Розгляд законопроекту про запуск ринку землі сільськогосподарського призначення заплановано на жовтень.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

"В частині земельної реформи - ми фіналізуємо пропозиції учасників робочої групи з напрацювання оптимальної моделі запуску ринку. Найближчим часом ці пропозиції в статусі законопроекту про обіг сільгоспземель будуть внесені в парламент", - повідомив Мартинюк.

За його словами, в першу чергу, потрібно визначити умови, необхідні для скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

"У мораторію є багато негативних наслідків, серед найбільш загрозливих наводяться три: недооцінка земель, високі операційні витрати на адміністрування земельного банку (величезна кількість договорів оренди), обмежений доступ до фінансування", - вважає перший заступник міністра.

Також він зазначив, що запуск ринку здатний вирішити ці проблеми.

"Одночасно необхідно гарантувати збереження прав землевласників, щоб уникнути економічних та/або соціальних вибухів", - підсумував Максим Мартинюк.

Як повідомлялося, в Україні з 2002 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Парламент кілька разів продовжував його дію.

Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Економічна правда