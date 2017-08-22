Група "Приват" Коломойського заборгувала державі 17 мільярдів податків

"Укрнафта", її дочірня компанія "Полтаванафтогаз" та ліквідований "Дельта банк" стали найбільшими боржниками зі сплати податків до держбюджету.

Про це йдеться у статті на ЕП.

Найбільшим боржником залишається "Укрнафта", якою держава володіє разом з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" - близько 42% акцій.

Борг "Укрнафти" перед державою перевищив 13,2 млрд грн, за останній рік він зріс на 2,5 млрд грн. Компанія роками судиться з державою.

За інформацією джерел ЕП, зараз "Укрнафта" відмовляється сплачувати поточні зобов'язання з податку на прибуток.

На другому місці розмістилася одна із структурних одиниць "Укрнафти" — нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз". Її борг сягає 2,392 млрд грн. За рік він виріс на 160 млн грн.

У списку також фігурують інші компанії групи "Приват": мережа АЗС "Авіас", НПЗ "Нафтохімік-Прикарпаття", футбольний клуб "Дніпро". Разом з "Укрнафтою" загальний податковий борг "приватівців" сягає майже 17 млрд грн.

На третьому місці — багатостраждальний "Дельта банк". Сума боргу — понад 2 млрд грн. Банк належав бізнесмену Миколі Лагуну. У березні 2015 року установа була визнана неплатоспроможною і перебуває на стадії ліквідації.

Основний борг сформувався за останній рік і не стосується попереднього власника.

З повним переліком боржників можна ознайомитись за посиланням.

Детальніше читайте в статті: Вони не платять державі. 100 найбільших боржників України

Економічна правда