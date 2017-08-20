OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Главные экономические новости выходных, 19-20 августа.

О слияниях. Антимонопольный комитет Украины разрешил горизонтальное и вертикальное слияние немецкой компании "Bayer Aktiengesellschaf" и американской "Monsanto Company".

О приватизации. Американская энергетическая компания "GESS Ukraine" рассматривает возможность приватизации Херсонской ТЭЦ.

О Нафтогазе. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" покинет Чарльз Проктор.

О вертолетах. "Мотор Сич" презентовала первый украинский вертолет под названием "Надежда".

О Фирташе. Олигарх основал в Швейцарии новую трейдинговую компанию Filada AG для торговли удобрениями, химической продукцией и нефтепродуктами, и в дальнейшем планирует осуществить листинг на бирже.

О НАБУ. В украинских судах происходит полный саботаж дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Об Укртелекоме. По иску Киевской местной прокуратуры с ПАО "Укртелеком" в государственный бюджет взыскано более 1 млн гривен.