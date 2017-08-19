АМКУ разрешил концентрацию Bayer и Monsanto

Антимонопольный комитет Украины разрешил горизонтальное и вертикальное слияние немецкой компании "Bayer Aktiengesellschaf" и американской "Monsanto Company" на рынках химических средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур и овощей.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела было опрошено около 20 конкурентов, 15 дистрибьюторов, 5 экспертов и 7 непосредственных потребителей.

В результате рассмотрения АМКУ пришел к выводу, что концентрация объединяет два разных, но взаимодополняющих бизнеса. Объединенные научно-исследовательские возможности Группы Bayer и Группы Monsanto создадут значительный потенциал для внедрения инновационных продуктов, более эффективного удовлетворения потребностей клиентов и будут способствовать дальнейшему совершенствованию продукции, предлагаемой участниками концентрации.

За счет такого сочетания конечные потребители смогут получить значительные и долгосрочные преимущества, в частности: расширить источники поставок, повысить удобство использования продукции и урожайность, более эффективно охранять окружающую среду и рационально использовать ресурсы.

Также АМКУ отметил, что концентрация будет способствовать росту, инновациям и стабильности производства продуктов питания во всем мире и окажет положительное влияние на глобальные поставки продуктов питания и их качество.

При этом в Антимонопольном комитете отметили, что концентрация может вызвать искажение конкуренции путем ограничения доступа на рынок дистрибуции средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур и овощей других производителей таких товаров.

Исходя из этого, АМКУ обусловил предоставление разрешения на указанную концентрацию выполнением участниками определенных обязательств, касающихся несоздания препятствий доступа на рынки или устранения с рынков дистрибуции средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур и овощей других производителей.

Напомним, переговоры о слиянии двух компаний начались в середине мая 2016 года.

В сентябре 2016 Bayer AG подтвердила, что покупает Monsanto Co. за 66 млрд долларов с учетом долга.

Новая компания станет крупнейшим в мире поставщиком сельскохозяйственных химикатов и семян и крупнейшей компанией в ФРГ.