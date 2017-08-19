Фирташ создал нового трейдера и планирует вывести его на биржу

Дмитрий Фирташ основал в Швейцарии новую трейдинговую компанию Filada AG (кантон Цуг) для торговли удобрениями, химической продукцией и нефтепродуктами, и в дальнейшем планирует осуществить листинг на бирже.

Об этом свидетельствуют данные юридического реестра кантона Цуг, пишет Liga.Net.

Сама компания была зарегистрирована еще в марте 2016 года и называлась ZNGS AG по аналогии с известной группой Зангас, которая занималась строительством газопроводов в странах СНГ и принадлежала Фирташу.

Изначально ZNGS AG возглавляли Ларс Хауссман (бывший исполнительный директор RosUkrEnergo) и россиянин Алексей Серебряников - глава австрийской ZANGAS Hoch- und Tiefbau GmbH.

В июне новым директором компании стал многолетний топ-менеджер Фирташа - Дмитрий Глебко. Он возглавляет еще одну трейдинговую компанию украинского бизнесмена - NF Trading (ОАЭ).

Вместе со сменой руководства ZNGS AG поменяла название на Filada AG.

Уже в июле, по данным Федеральной таможенной службы РФ, через Filada AG начались поставки российского аммиака на химическое предприятие РивнеАзот Дмитрия Фирташа. Сырье покупается у КуйбышевАзота (Тольятти).

"Наша цель… стать ведущей европейской торговой платформой, с годовой реализацией около 20 млн т продукции к 2025 году, и в дальнейшем выйти на биржу или осуществить слияние с глобальным стратегическим торговым партнером", - указано в на сайте Filada AG, который пока работает в тестовом режиме.

Сейчас компания предлагает к продаже химические удобрения, диоксид титана, нефть и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, следует из информации на сайте. Уставной капитал компании составляет 100 тыс. швейцарских франков.

Как сообщалось, в июне компания РГК Трейдинг Дмитрия Фирташа впервые начала импортные поставки природного газа из Европы.

Основные активы бизнесмена объедены в холдинг Group DF, интересы и активы которого сосредоточены в энергетике, химической промышленности, инфраструктуре и недвижимости.

Среди компаний, контролируемых Group DF, главную роль играют: Centragas AG, EMFESZ, австрийская компания Zangas, OSTCHEM Holding. Глава совета директоров и ключевой совладелец компании - украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.