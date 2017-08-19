Всі розділи
Укр / Рус

"Мотор Січ" презентувала вертоліт власного виробництва

Субота, 19 серпня 2017, 15:50

АТ "Мотор Січ" на аеродромі "Мокра" у Запоріжжі презентувало перший український гелікоптер під назвою "Надія".

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Вертоліт представив президент "Мотор Січі", народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв.

За його словами, щоб створити перший український вертоліт, знадобилося 10 років.

 
 

"Сьогодні ви стоїте перед першим українським вертольотом, ми дали йому назву "Надія". Це наша надія на розвиток країни, на розвиток високих технологій", - сказав Богуслаєв.

"І наша надія, що цей вертоліт буде мати багато модифікацій: і для патрулювання доріг, і для моніторингу трубопроводів і газопроводів, і для оборонних цілей, і для сільського господарства, і для пасажирів. В Україні сьогодні покладено старт нової індустрії, - відзначив він.

АТ "Мотор Січ" - запорізьке підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок.

Продукція АТ "Мотор Січ" експлуатується на літаках і вертольотах у 120 країнах світу.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Мотор Січ компанії
Матеріали за темою
"Мотор Січ" планує почати випуск власних вертольотів 10 серпня 2017, 14:01
ФГВФО зняв з торгів акції "Мотор Січ" 27 липня 2017, 14:35
Правоохоронці підозрюють керівництво "Мотор Січі" в розтраті 350 мільйонів 24 липня 2017, 16:40
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті