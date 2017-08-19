"Мотор Січ" презентувала вертоліт власного виробництва

АТ "Мотор Січ" на аеродромі "Мокра" у Запоріжжі презентувало перший український гелікоптер під назвою "Надія".

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Вертоліт представив президент "Мотор Січі", народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв.

За його словами, щоб створити перший український вертоліт, знадобилося 10 років.

"Сьогодні ви стоїте перед першим українським вертольотом, ми дали йому назву "Надія". Це наша надія на розвиток країни, на розвиток високих технологій", - сказав Богуслаєв.

"І наша надія, що цей вертоліт буде мати багато модифікацій: і для патрулювання доріг, і для моніторингу трубопроводів і газопроводів, і для оборонних цілей, і для сільського господарства, і для пасажирів. В Україні сьогодні покладено старт нової індустрії, - відзначив він.

АТ "Мотор Січ" - запорізьке підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок.

Продукція АТ "Мотор Січ" експлуатується на літаках і вертольотах у 120 країнах світу.

Економічна правда