OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости четверга, 17 августа.

О газе. Количество голубого топлива в украинских подземных хранилищах пересекло отметку 14 млрд кубов.

О недвижимости. С начала 2011 года на рынке первичной недвижимости Киева накопилось более 76,5 тысяч "зависших" квартир.

О коррупции. Национальное антикоррупционное бюро требует признать недействительными ряд сделок на миллиард гривен.

Об "Укрнафте". Компания согласилась на проверку своей финансово-хозяйственной деятельности.

О тарифах. Кабинет министров не поддерживает повышения тарифов на газ для населения на новый отопительный сезон.

О Роттердам+. Сотрудники НАБУ пришли с обыском в здании НКРЭ по делу, связанному с утверждением так называемой формулы Роттердам+.

О дорогах. В Кабинете министров объяснили, что премьер Владимир Гройсман анонсировал не строительство, а ремонт двух дорог "в восточном направлении".

Текст дня.

Новый закон о валюте от НБУ: к чему готовиться Украине

Нацбанк написал проект закона о валюте, который предусматривает либеральную модель валютного рынка. Правда, свободу дадут не сразу.