OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости четверга, 17 августа.
О газе. Количество голубого топлива в украинских подземных хранилищах пересекло отметку 14 млрд кубов.
О недвижимости. С начала 2011 года на рынке первичной недвижимости Киева накопилось более 76,5 тысяч "зависших" квартир.
О коррупции. Национальное антикоррупционное бюро требует признать недействительными ряд сделок на миллиард гривен.
Об "Укрнафте". Компания согласилась на проверку своей финансово-хозяйственной деятельности.
О тарифах. Кабинет министров не поддерживает повышения тарифов на газ для населения на новый отопительный сезон.
О Роттердам+. Сотрудники НАБУ пришли с обыском в здании НКРЭ по делу, связанному с утверждением так называемой формулы Роттердам+.
О дорогах. В Кабинете министров объяснили, что премьер Владимир Гройсман анонсировал не строительство, а ремонт двух дорог "в восточном направлении".
Текст дня.
Новый закон о валюте от НБУ: к чему готовиться Украине
Нацбанк написал проект закона о валюте, который предусматривает либеральную модель валютного рынка. Правда, свободу дадут не сразу.
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