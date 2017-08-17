На рынке Киева "зависло" 76 тысяч квартир: нет покупателей

С начала 2011 года на рынке первичной недвижимости Киева накопилось более 76,5 тысяч "зависших" квартир.

Об этом говорится в исследовании, которое провели аналитики портала поиска недвижимости Address.ua совместно с экспертами агентства недвижимости ARPA Real Estate, передает ABCNews.

Как сообщается, в Киеве в первом полугодии 2017 года в продажу вышло 20,7 тыс новых квартир, при этом сделок за этот период состоялось 1110.

Таким образом, за первые шесть месяцев 2017 непроданными остались почти 19,6 тыс. квартир, а с начала 2011 года на рынке накопилось более 76,5 тыс. "зависших" объектов.

При этом с апреля 2017 года зафиксировано резкое падение темпов продаж. Следовательно, накопление первичной недвижимости на столичном рынке будет и дальше увеличиваться.

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