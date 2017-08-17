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"Укрнафта" згодна на перевірку

Четвер, 17 серпня 2017, 11:55

ПАТ "Укрнафта" погоджується на перевірку фінансово-господарської діяльності.

Про це ЕП повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначається, правління ПАТ "Укрнафта" підтримує проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, але з боку належним чином сформованої Ревізійної комісії. 

"На сьогодні в "Укрнафті" не отримали рішення Ревізійної комісії про призначення перевірки. Правових підстав для того, щоб таку перевірку проводила служба внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України" немає", - йдеться в повідомленні.

В "Укрнафті" сподіваються, що ці процедурні моменти будуть швидко врегульовані.

Нагадаємо, в середу, 16 серпня, на ЕП з'явилася новина, що глава "Укрнафти" блокує проведення аудиту "Нафтогазом".

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