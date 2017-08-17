"Укрнафта" згодна на перевірку
ПАТ "Укрнафта" погоджується на перевірку фінансово-господарської діяльності.
Про це ЕП повідомили в прес-службі компанії.
Як зазначається, правління ПАТ "Укрнафта" підтримує проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, але з боку належним чином сформованої Ревізійної комісії.
"На сьогодні в "Укрнафті" не отримали рішення Ревізійної комісії про призначення перевірки. Правових підстав для того, щоб таку перевірку проводила служба внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України" немає", - йдеться в повідомленні.
В "Укрнафті" сподіваються, що ці процедурні моменти будуть швидко врегульовані.
Нагадаємо, в середу, 16 серпня, на ЕП з'явилася новина, що глава "Укрнафти" блокує проведення аудиту "Нафтогазом".
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