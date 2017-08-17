Підстав для підвищення тарифів на газ немає - Гройсман

Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2017/2018в Миколаєві в четвер, 17 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Оснований для повышения тарифов на газ нет – Гройсман

"Уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні на новий опалювальний сезон", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що об'єктивних підстав для підвищення цін немає.

Нагадаємо, у Європі виросли спотові ціни на газ, а це веде до прямого підвищення цін на імпортний газ для України.