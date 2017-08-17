НАБУ вимагає визнати недійсними низку угод на мільярд гривень
Суд ухвалив рішення, згідно з якими на рахунки ВАТ "Запоріжжяобленерго" повернуто понад 40 мільйонів гривень, втрачених внаслідок існування на підприємстві корупційної схеми.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Зазначається, що на стадії виконання – низка судових рішень, які дозволять повернути державним підприємствам паливно-енергетичного комплексу ще майже 90 млн гривень: 57 млн гривень – ПАТ "Черкасиобленерго", 30 млн гривень – ПАТ "Укргазвидобування", 1,4 млн гривень – ДП "НАЕК "Енергоатом".
Окрім згаданих обленерго, триває позовна робота НАБУ щодо низки інших, на яких детективи Бюро викрили схожі корупційні схеми: перерахунок коштів за поставлену і спожиту електроенергію відбувається не напряму постачальнику, а через приватну компанію-посередника.
Загалом, НАБУ ініціювало судові позови, якими вимагає визнати недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд гривень.
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