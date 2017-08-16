OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости среды, 16 августа.

О Донецкоблэнерго. Государство продало 25% акций компании по стартовой цене. Покупателем стал Ахметов.

Об "Укрнафте". Налоговый долг компании составляет 13,2 миллиарда гривен, а глава "Укрнафты" блокирует проведение аудита "Нафтогазом".

Об УЗ. НАБУ объявило подозрение чиновникам Укрзализныци из-за махинаций с тарифами.

С октября УЗ планирует повысить тарифы на грузовые перевозки.

О Насалыке. Суд арестовал его квартиру и дом.

О коррупции. За некоторые дела НАБУ суды не берутся больше года. Что происходит с председателем Национального антикоррупционного бюро Украины вы и так знаете.

О Приватбанках. Украина стала совладельцем еще одного. Литовского.

О субсидиях. Субсидию теперь можно получить без "прописки".

О безработице. Уровень безработицы снизился до 1,2%.

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Инновации или смерть: как выжить бизнесу на тонущем корабле "Украина"

В разных секторах экономики появляются компании, которые не ищут причин, почему инновации невозможны, не обвиняют государство или конкурентов, а вопреки среде строят собственное будущее.