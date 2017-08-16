OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости среды, 16 августа.
О Донецкоблэнерго. Государство продало 25% акций компании по стартовой цене. Покупателем стал Ахметов.
Об "Укрнафте". Налоговый долг компании составляет 13,2 миллиарда гривен, а глава "Укрнафты" блокирует проведение аудита "Нафтогазом".
Об УЗ. НАБУ объявило подозрение чиновникам Укрзализныци из-за махинаций с тарифами.
С октября УЗ планирует повысить тарифы на грузовые перевозки.
О Насалыке. Суд арестовал его квартиру и дом.
О коррупции. За некоторые дела НАБУ суды не берутся больше года. Что происходит с председателем Национального антикоррупционного бюро Украины вы и так знаете.
О Приватбанках. Украина стала совладельцем еще одного. Литовского.
О субсидиях. Субсидию теперь можно получить без "прописки".
О безработице. Уровень безработицы снизился до 1,2%.
Текст дня
Инновации или смерть: как выжить бизнесу на тонущем корабле "Украина"
В разных секторах экономики появляются компании, которые не ищут причин, почему инновации невозможны, не обвиняют государство или конкурентов, а вопреки среде строят собственное будущее.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.