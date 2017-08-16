Держава продала 25% "Донецькобленерго" за стартовою ціною

Фонд державного майна продав 25% акцій ДТЕК "Донецькобленерго" за стартовою ціною - 143,81 млн гривень.

Відповідна інформація розміщена на сайті Фонду.

Торги відбувалися на Фондовій біржі "Іннекс".

Загалом було продано 16,379 млн акцій, ціна продажу за акцію - 8,78 гривні.

Хто став власником 25% акцій енергопостачальної компанії наразі невідомо. Перед сьогоднішнім аукціоном, окрім 25%, якими володіла держава, акціонером компанії також був ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. ДТЕК володів 71% акцій "Донецькобленерго".

На середу також були заплановані аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", але вони були скасовані через відсутність заявок.

Із цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго".

Як повідомлялося, Фонд наприкінці липня оголосив про початок проведення біржових аукціонів із продажу акцій 8 обленерго та енергогенеруючих компаній.

Економічна правда