Держава продала 25% "Донецькобленерго" за стартовою ціною
Фонд державного майна продав 25% акцій ДТЕК "Донецькобленерго" за стартовою ціною - 143,81 млн гривень.
Відповідна інформація розміщена на сайті Фонду.
Торги відбувалися на Фондовій біржі "Іннекс".
Загалом було продано 16,379 млн акцій, ціна продажу за акцію - 8,78 гривні.
Хто став власником 25% акцій енергопостачальної компанії наразі невідомо. Перед сьогоднішнім аукціоном, окрім 25%, якими володіла держава, акціонером компанії також був ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. ДТЕК володів 71% акцій "Донецькобленерго".
На середу також були заплановані аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго", але вони були скасовані через відсутність заявок.
Із цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго".
Як повідомлялося, Фонд наприкінці липня оголосив про початок проведення біржових аукціонів із продажу акцій 8 обленерго та енергогенеруючих компаній.
Економічна правда
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