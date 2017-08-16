ЄЦБ дозволив українському Мінфіну стати власником частини латвійського Приватбанку

Європейський Центральний Банк дав згоду на набуття державою Україна в особі Міністерства фінансів кваліфікованої участі в АТ "Приватбанк" (Латвія).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.



Набуття кваліфікованої участі є результатом придбання державою Україна ПАТ КБ "Приватбанк" (Україна), який є найбільшим прямим акціонером в АТ "Приватбанк" (Латвія) з часткою 46,54%.



Комісією ринку фінансів і капіталу Латвії та ЄЦБ було проведено оцінку відповідності ПАТ КБ "Приватбанк" (Україна) критеріям, що визначені в статті 23(1) Директиви ЄС щодо вимог до капіталу IV (CRD IV), та положенням "Спільних рекомендацій щодо кваліфікованої участі".



За результатами цієї оцінки ЄЦБ було прийнято рішення про надання згоди про набуття державою Україна в особі Міністерства фінансів кваліфікованої участі в АТ "Приватбанк" (Латвія).



Нагадаємо, 21 грудня 2016 Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу "Приватбанку" в 148 млрд гривень.