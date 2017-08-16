УЗ хоче з жовтня підвищити тарифи на вантажні перевезення

ПАТ "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні перевезення на 22,5% з жовтня поточного року.

Це випливає з доопрацьованого проекту консолідованого фінансового плану УЗ на 2017 рік.

Зокрема, проектом передбачено, що чистий прибуток становитиме 59,8 млн гривень.

"У липні 2017 року Міністерство інфраструктури в черговий раз повернуло проект наказу про індексацію тарифів на перевезення вантажів, який ПАТ "Укрзалізниця" розраховувало отримати з червня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, у зв’язку з цим підприємство було вимушене зменшити дохідну та витратну частини фінплану, а також – план капітальних інвестицій та чистий прибуток на кінець 2017 року.

"ПАТ "Укрзалізниця" вкотре доопрацювало проект консолідованого фінансового плану товариства на 2017 рік. У останній редакції документу планову індексацію тарифів на 22,5% перенесено аж на жовтень 2017 року", - заявили у компанії.

При цьому індексація тарифів на перевезення пасажирів в межах України в 2017 році не передбачена.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Войцеха Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте на ЕП.

Економічна правда