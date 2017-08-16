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Рівень безробіття знизився до 1,2%

Середа, 16 серпня 2017, 18:00

Рівень безробіття в липні 2017 знизився на 0,1 п.п. до 1,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату на 1 серпня 2017 було зареєстровано 319,9 тис осіб, 256,9 тис з них отримували допомогу від держави.

Нагадаємо, в травні і червні рівень безробіття становив 1,3%.

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