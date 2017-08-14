OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости понедельника, 14 августа.

О дорогах. Во Львове построят новую объездную дорогу на Польшу.

О самолетах. "Антонов" до 2020 года хочет перейти на стандарты НАТО.

Об авиакомпаниях. Итальянская авиакомпания откроет из Львова 6 рейсов.

Об обысках. ГПУ и СБУ снова проводят обыски в "Укргазвыдобуванни".

О стипендиях. Минфин хочет существенно сократить количество получателей стипендий.

О ВВП. Экономика Украины выросла на 2,4% во втором квартале.

Тексты дня

Непотопляемый "Роттердам +": как "элита" оставила в дураках всю страну

После введения формулы "Роттердам+" выиграли генерирующие компании, прежде всего ДТЭК Ахметова. В дураках остались страна, которая дальше зависит от поставок угля из России, промышленные потребители и население.

Охота на "майнеров", или Как в святошинском бассейне выплыли биткоины

Полиция объявила войну предпринимателям, которые занимаются криптовалютами. Пока власть пытается урегулировать эту деятельность, юристы успокаивают: все, что не запрещено, — разрешено.