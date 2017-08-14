OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости понедельника, 14 августа.
О дорогах. Во Львове построят новую объездную дорогу на Польшу.
О самолетах. "Антонов" до 2020 года хочет перейти на стандарты НАТО.
Об авиакомпаниях. Итальянская авиакомпания откроет из Львова 6 рейсов.
Об обысках. ГПУ и СБУ снова проводят обыски в "Укргазвыдобуванни".
О стипендиях. Минфин хочет существенно сократить количество получателей стипендий.
О ВВП. Экономика Украины выросла на 2,4% во втором квартале.
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