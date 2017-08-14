Все разделы
Укр / Рус

OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Понедельник, 14 августа 2017, 20:00

Главные экономические новости понедельника, 14 августа.

О дорогах. Во Львове построят новую объездную дорогу на Польшу.

О самолетах. "Антонов" до 2020 года хочет перейти на стандарты НАТО.

Об авиакомпаниях. Итальянская авиакомпания откроет из Львова 6 рейсов.

Об обысках. ГПУ и СБУ снова проводят обыски в "Укргазвыдобуванни".

О стипендиях. Минфин хочет существенно сократить количество получателей стипендий.

О ВВП. Экономика Украины выросла на 2,4% во втором квартале.

Тексты дня

Непотопляемый "Роттердам +": как "элита" оставила в дураках всю страну
После введения формулы "Роттердам+" выиграли генерирующие компании, прежде всего ДТЭК Ахметова. В дураках остались страна, которая дальше зависит от поставок угля из России, промышленные потребители и население. 

Охота на "майнеров", или Как в святошинском бассейне выплыли биткоины
Полиция объявила войну предпринимателям, которые занимаются криптовалютами. Пока власть пытается урегулировать эту деятельность, юристы успокаивают: все, что не запрещено, — разрешено. 

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте