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"Антонов" до 2020 року хоче перейти на стандарти НАТО

Понеділок, 14 серпня 2017, 12:01

Державне підприємство "Антонов" планує до кінця 2020 року забезпечити переведення свого виробництва на стандарти НАТО.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомлення, "Антонов" планує протягом 2018−2020 років здійснити наступні кроки:

  1. Залучення інвесторів, що має забезпечити просування та продажі літаків "АН" на світовому ринку;
  1. Сертифікацію підприємства та літаків "АН" в FAA, що покликано розширити ринки збуту літаків;
  1. Адаптацію підприємства до вимог стандартів НАТО;
  1. Створення механізмів продажу літаків шляхом залучення лізингових компаній;
  1. Розвиток комплексної системи підтримки експлуатантів літаків "АН" згідно із розробленими стандартами та процедурами.

Відкриття регіональних сервісних центрів в наступних країнах: Республіка Судан, Колумбія, Індія, ПАР, Болгарія або Мальта. Започаткування перемовин з компанією AVIALL (дочірнє підприємство Boeing).

  1. Технічне переоснащення підприємства задля переходу на автоматичні лінії виробництва через компанії Brotje та MTorres;
  1. Вдосконалення існуючої організаційної структури підприємства, розвиток інформаційних технологій (ІТ) на підприємстві шляхом впровадження системи IT Enterprise української розробки з терміном реалізації до 2020 року.

Нагадаємо, маркетинговий план ДП "Антонов" передбачає випуск щонайменше 70 літаків протягом найближчих 5 років.

Раніше Кабінет міністрів передав "Антонов" до складу ДК "Укроборонпром".

Економічна правда

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Антонов
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