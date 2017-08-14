"Антонов" до 2020 року хоче перейти на стандарти НАТО
Державне підприємство "Антонов" планує до кінця 2020 року забезпечити переведення свого виробництва на стандарти НАТО.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Згідно з повідомлення, "Антонов" планує протягом 2018−2020 років здійснити наступні кроки:
- Залучення інвесторів, що має забезпечити просування та продажі літаків "АН" на світовому ринку;
- Сертифікацію підприємства та літаків "АН" в FAA, що покликано розширити ринки збуту літаків;
- Адаптацію підприємства до вимог стандартів НАТО;
- Створення механізмів продажу літаків шляхом залучення лізингових компаній;
- Розвиток комплексної системи підтримки експлуатантів літаків "АН" згідно із розробленими стандартами та процедурами.
Відкриття регіональних сервісних центрів в наступних країнах: Республіка Судан, Колумбія, Індія, ПАР, Болгарія або Мальта. Започаткування перемовин з компанією AVIALL (дочірнє підприємство Boeing).
- Технічне переоснащення підприємства задля переходу на автоматичні лінії виробництва через компанії Brotje та MTorres;
- Вдосконалення існуючої організаційної структури підприємства, розвиток інформаційних технологій (ІТ) на підприємстві шляхом впровадження системи IT Enterprise української розробки з терміном реалізації до 2020 року.
Нагадаємо, маркетинговий план ДП "Антонов" передбачає випуск щонайменше 70 літаків протягом найближчих 5 років.
Раніше Кабінет міністрів передав "Антонов" до складу ДК "Укроборонпром".
Економічна правда
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