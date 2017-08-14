Італійська авіакомпанія відкриє зі Львова 6 рейсів

З вересня з аеропорту Львів відкриються рейси в Мілан, з грудня - до Венеції і Неаполя.

Про це в понеділок, 14 серпня, під час апаратної наради у Львівській облдержадміністрації повідомила директор

аеропорту Тетяна Романовська, передає ЦТС з посиланням на Львівський портал.

За її словами, вже на цьому тижні італійська авіакомпанія оголосить про нові рейсах зі Львова.

"Оскільки лоукости не змогли на Італію та Іспанію відкрити рейси, то ми знайшли нову італійську компанію, яка вже днями оголосить, що 22 вересня зі Львова буде новий рейс на Мілан по п'ятницях і неділях", - повідомила вона і додала, що згодом компанія планує запустити рейс і по вівторках.

Крім того, з грудня італійська авіакомпанія планує запустити рейси до Венеції і Неаполь, а в літньому сезоні перевезень 2018 року - до Сардинії, Верони і Парми.

Назва компанії не повідомляється, але є припущення, що мова може йти про авіакомпанію Ernest Airlines.

Раніше аеропорт Львів повідомляв, що хотів би залучити ірландську авіакомпанію "Aer Lingus" для бюджетних перельотів на далекомагістральних рейсах.