У Львові побудують нову об'їзну дорогу на Польщу
Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.
Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору".
Як наголошується, найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.
"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", - повідомляє прес-служба.
Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Дорога матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону.
На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно, 191 м, 551 м та 332 м.
"Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді конструкції із металевих гофрованих елементів", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що Укравтодор проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.
Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The World Economic Forum.
Економічна правда
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