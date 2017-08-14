Всі розділи
Укр / Рус

У Львові побудують нову об'їзну дорогу на Польщу

Понеділок, 14 серпня 2017, 09:47

Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору".

Як наголошується, найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.

"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу  М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з  міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", - повідомляє прес-служба.

Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Дорога матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону.

На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно, 191 м, 551 м та 332 м.

"Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді  конструкції із металевих гофрованих елементів", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Укравтодор проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.

Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

дороги Польща
Матеріали за темою
"Укравтодор" готується до будівництва першої платної дороги 13 серпня 2017, 13:10
В уряді назвали пріоритетні інфраструктурні проекти 31 липня 2017, 10:30
Гройсман оголосив про початок будівництва дороги Львів – Миколаїв 30 липня 2017, 12:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті