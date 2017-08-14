Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору".

Як наголошується, найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги.

"Північна об’їзна дорога м. Львів поєднає міжнародну трасу М-06/Е-40 та національну Н-17 Львів–Луцьк з міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею", - повідомляє прес-служба.

Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Дорога матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону.

На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно, 191 м, 551 м та 332 м.

"Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді конструкції із металевих гофрованих елементів", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Укравтодор проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.

Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Економічна правда