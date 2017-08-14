Економіка України зросла на 2,4% у другому кварталі

У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як повідомляється, реальний ВВП у II кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,6%, а порівняно з II кварталом 2016 року – збільшився на 2,4%.

Нагадаємо, за період січня-червня 2017 року ВВП зріс на 2,5%.