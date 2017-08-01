МАУ получала непрозрачные скидки от аэропорта "Борисполь" - АМКУ

Госпредприятие "Международный аэропорт" Борисполь" предоставляло авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сомнительные скидки по уплате аэропортовых сборов.

Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета на запрос "ВВС".

В частности указывается, что комитет рассматривает дело "по признакам совершения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг".

"ГП "МА Борисполь", имея признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления специализированных услуг аэропорта в пределах территории расположения Международного аэропорта "Борисполь", применяло понижающие коэффициенты к аэропортовым сборам только к одной авиакомпании - "Авиакомпании МАУ", - говорится в документе.

Там также добавляют, что аэропорт делал это "непублично, непрозрачно, при отсутствии каких-либо установленных критериев расчета размера скидок к аэропортовым сборам для авиакомпаний".

В Антимонопольном комитете рекомендуют аэропорту "Борисполь" выработать четкие критерии по скидкам на аэропортовые сборы.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что авиакомпания МАУ подала в суд на Министерство, авиакомпанию Ryanair и аэропорт "Львов".

Как следует из документов, обнародованных министром, МАУ считает, что Ryanair получил противоправные льготы в Украине и привилегированное положение, из-за чего МАУ "была вынуждена снизить стоимость авиаперевозок", что привело к убыткам.

В то же время в Антимонопольном комитете сообщили, что компания МАУ не обращалась к нему с жалобами о нарушении экономической конкуренции Министерством инфраструктуры, "Международным аэропортом "Борисполь", "Международным аэропортом "Львов" или авиакомпанией "Ryanair".

"Также в Комитете отсутствует достоверная информация о предоставлении/не предоставлении "МА "Борисполь" или "МА "Львов" "эксклюзивных условий" авиакомпании Ryanair и заявления/жалобы других авиаперевозчиков", - добавили в АМКУ.

Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.

Напомним, Международный аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.

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