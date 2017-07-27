Аэропорт Львов обнародовал скидки, которые получает МАУ

Международный аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.

Соответствующую информацию обнародовал ЦТС.

Как сообщила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская, МАУ получает скидку 80% по аэропортовым сборам на обслуживание каждого дополнительного регулярного рейса сверх установленного числа полетов, которое в летний период составляет 80 регулярных рейсов в течение одного календарного месяца, а в зимний - 60 регулярных рейсов за календарный месяц.

По данным Романовской, стандартное соглашение IATA о наземном обслуживании между МАУ и аэропортом заключено 1 января 2014 года. Этим документом и определены программы скидок, которые может выбрать авиакомпания.

Между тем, 18 мая 2016 года аэропорт Львов с целью стимулирования роста перевозок принял Положения о понижающих коэффициентах к предельным ставкам аэропортовых сборов, услуг по наземному обслуживанию воздушных судов и пассажирского обслуживания.

По словам Романовской, аэропорт предлагал МАУ внести изменения в действующий между сторонами договор, чтобы отразить изменения, но МАУ не обращалась с ходатайством о том, что хочет выбрать другую программу скидок.

Что касается наземного обслуживания воздушных судов, Положения предусматривают, что при выполнении 30 и более рейсов в течение одного календарного месяца авиакомпания получает скидку 70% на все рейсы.

"Обращаем внимание на то, что МАУ пользуется значительно более высокой скидкой - в размере 70% (согласно пункту 3.5 Положений)! Стремление МАУ получить скидку в размере 50% вместо 70% является как минимум нелогичным", - заявляют в аэропорту Львов.

Напомним, 26 июля МАУ подала три иска в суд, в рамках которых требует разорвать договор между Ryanair и аэропортом Львов, признать меморандум между МИУ и лоукостером от 15 марта недействительным, вытребовать копию договора между авиакомпанией и аэропортом Львов, а также взыскать с министерства 20,05 млн гривен якобы понесенных МАУ убытков.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что министерство может направить встречный иск авиакомпании "Международные авиалинии Украины", чтобы лишить перевозчика привилегированного положения на рынке.

Позже Омелян посоветовал владельцам и руководству МАУ "сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн сборов, которые они уже задолжали".