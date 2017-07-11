В МАУ говорят, что не препятствовали выходу Ryanair на украинский рынок
Авиакомпания МАУ опровергает обвинения в препятствовании выходу ирландского лоукостера Ryanair на украинский рынок.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"МАУ удивлена заявлением ирландского бюджетного перевозчика Ryanair об отмене своих планов на украинском рынке", - говорится в сообщении.
"Свое решение лоукост объясняет желанием аэропорта "Борисполь" защитить "высокотарифных перевозчиков", в том числе МАУ, и лишить наших соотечественников возможности летать по доступным ценам", - заявили в компании.
Это утверждение, сообщают в авиакомпании МАУ, не соответствует действительности.
"В ответ на многочисленные обвинения в создании препятствий появлению в Украине новых перевозчиков МАУ официально заявляет, что не является участником переговоров между аэропортом "Борисполь" и Ryanair, а потому не имеет никакой возможности влиять на ход этих переговоров", - сообщает пресс-служба.
"В связи с этим вызывают удивление эмоциональные и безответственные заявления министра инфраструктуры, который утверждает, что основной причиной решения Ryanair является МАУ. И вместо того, чтобы искать альтернативное решение, пытается оправдать себя в публичном поле", - добавили в компании.
Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и на которые аэропорт не согласился.
Тогда же лоукостер остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.
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