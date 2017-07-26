МАУ хочет отсудить у Мининфраструктуры 20 миллионов из-за Ryanair

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с требованием возместить 20 млн гривен убытков, понесенных из-за возможного прихода лоукостера Ryanair.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян сообщил, что МАУ использует все возможности, чтобы заблокировать приход лоу-костов в страну и дать возможность летать украинцам в десятки раз дешевле по Европе и миру, увеличить поток туристов в Украину в разы.

"Как подтверждение моей правоты, вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить Министерству содействовать Ryanair в Украине", - написал министр.

"Ну, и вишенка на торте, из-за возможного прихода Раянейр в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен "потерь", - добавил он.

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Экономическая правда