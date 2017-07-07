OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события 7 июля.

О рынке газа. Национальная комиссия выдала ООО "МЭТ Украина" лицензию на поставку природного газа. Фирма принадлежит швейцарцам.

Об угле. Украина вдвое увеличила импорт каменного угля и антрацита - до 1,257 млрд долларов. Половину угля поставила Россия.

О земле. В то время, как премьер-министр Гройсман договаривается с Международным валютным фондом об исключении пункта о земельной реформе из нынешней программы сотрудничества с Фондом, холдинг "Кернел" Веревского приобрел еще 2 аграрные компании и увеличил земельный банк до 600 тысяч гектар.

Об обысках. СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в "Укргазвыдобування". ГПУ обвиняет УГВ в завышении стоимости работ. Глава компании утверждает, что обыски и изъятие документов со стороны ГПУ могут испугать иностранных подрядчиков и привести к убыткам в размере 1,5 миллиарда гривен.

О Ryanair. Генеральный директор аэропорта "Борисполь" подтвердил, что лоукостер Ryanair пока не согласен на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт в своей версии двустороннего договора.

Об инфляции. В июне была зафиксирована инфляция 1,6%. С начала года потребительские цены выросли на 7,9%.

О Нафтогазе. Стало известно, что решение Стокгольмского арбитража по спору между Нафтогазом и Газпромом появится не позднее ноября 2017 года.

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Несмотря на громкие заявления об уголовных делах и взыскании долгов с экс-акционеров Приватбанка, все еще может измениться. ЭП узнала, о чем сейчас договаривается Игорь Коломойский с властью, и есть ли шансы на успех.