Украина хочет убрать пункт о земельной реформе из меморандума МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен обсуждать с Международным валютным фондом исключение пункта о земельной реформе из нынешней программы сотрудничества с Фондом.

Об этом сказал премьер во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не ожидаю, что МВФ уберет, это будет решение МВФ, мы будем проводить диалог и об этом дискутировать", - заявил Гройсман, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он исключения пункта о земельной реформе из нынешнего варианта программы сотрудничества.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривал, среди прочего, принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-продажу земли с 2024 года.

По их мнению, перед запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали участие в распаевке земель.

4 июля Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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