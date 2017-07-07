Ryanair и "Борисполь" ищут компромисс – гендиректор аэропорта

Лоукостер Ryanair пока не согласен на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.

Об этом сообщил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин в интервью Liga.net.

"Пока они не очень согласны. Сейчас на уровне коммерческих директоров согласовывается некий гибридный вариант, который должен в конечном счете привести нас к единому знаменателю. Процесс идет, не надо торопиться", – сказал Рябикин.

Вместе с тем гендиректор аэропорта выразил надежду, что условия согласуют на днях.

"В следующий понедельник мы должны финализироваться. Такой срок мы ставим для себя. В договоре, который мы направили Ryanair, стоит дата согласования до конца июля, но хотелось бы получить результат раньше, поскольку, если будет положительный ответ, надо готовиться", – сказал руководитель аэропорта.

Рябикин заверил, что аэропорт в соглашении учел "практически максимум" пожеланий лоукостера.

"Они заявили всего семь направлений из Львова и четыре из Киева. Только одно направление не попадает под их форму", – сказал глава госпредприятия.

Руководитель аэропорта также допустил временное открытие терминала B для обслуживания лоукостера.

"Ryanair не запустит сразу все четыре направления. Они планируют запускать их по одному. Поэтому пока они не развернут полную программу полетов, планируем обслуживать в терминале D", – сказал Рябикин.

Он добавил, в аэропорту могут временно открыть терминал B и будут готовить терминал F под лоукост-перевозки.

Как сообщалось, аэропорт Борисполь подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика. В частности, на направление Киев-Лондон скидку в 80% на сервисный сбор аэропорт не предоставляет, поскольку этим направлением из Борисполя летают другие перевозчики.