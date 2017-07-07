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Решение в деле Газпрома и Нафтогаза появится не позднее ноября 2017 года

Пятница, 7 июля 2017, 18:50

Стокгольмский арбитраж вынесет свое окончательное решение по спору относительно условий контракта на поставку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не позднее 30 ноября 2017 года.

Об этом говорится в проспекте евробондов "Газпрома" для инвесторов, передает "Интерфакс-Украина".

"19 июня 2017 года арбитраж Стокгольма решил, что окончательное решение будет вынесено не позднее 30 ноября 2017 года", - говорится в документе.

До этой же даты Стокгольмский арбитраж намерен вынести окончательное решение и относительно спора по контракту на транзит газа между сторонами.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решениеСтокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Позже стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" проводят серию переговоров, цель которых - определить конкретные суммы, которые стороны должны выплатить друг другу по решению арбитража.

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