В ГПУ объяснили обыски в компании "Укргазвыдобування"

Генпрокуратура подтвердила проведение обысков в помещениях регионального отделения ПАО "Укргазвыдобування" и предприятиях-подрядчиках.

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

Как отмечается, ГПУ совместно с СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица УГВ действуя по предварительному сговору с должностными лицами иностранных компаний, злоупотребляя своим служебным положением путем завышения стоимости работ по гидроразрыву пластов, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016-2017 годов завладели государственными средствами в особо крупных размерах", - сообщает пресс-служба.

Правоохранители установили, что в 2016 году "Укргазвыдобування" провело 4 тендера, о проведении работ по гидроразрыву пластов на скважинах, находящихся на балансе украинского предприятия.

"Условиями таких тендеров было исполнение 100 операций по гидроразрыву пласта общей стоимостью около 400 млн гривен", - сообщает ГПУ.

"Сейчас, на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью отыскания оригиналов документов по заключению и исполнению договоров, проводятся следственные действия - обыски в помещениях регионального отделения "Укргазвыдобування" и предприятиях подрядчиках", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

7 июля стало известно об обысках СБУ и ГПУ в компании "Укргазвыдобування".

Напомним, в начале февраля сотрудники СБУ и ГПУ уже проводили обыски в офисах "Укргазвыдобування", которые находятся в Киеве и Полтаве. Обыски в УГВ также проводились в середине апреля.

Экономическая правда