OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
Главные экономические новости за 4 июля.
О Siemens. Утром Reuters сообщил, что газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым. Компания опровергла эту информацию.
О внешнем долге Украины. По словам Гройсмана, он составляет - 80% ВВП.
О НАБУ и ПриватБанке. НАБУ провела обыски в главном офисе Приватбанка. По словам Приватбанка - это совместная работа по анализу "токсичного портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.
О "Борисполе" и Ryanair. Аэропорт Борисполь подписал свою версию договора с Ryanair, не учитывая требования перевозчика.
Об НБУ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 12,5%, ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,6% с 1,9 и ухудшил прогноз роста золотовалютных резервов.
И еще об НБУ. Теперь Нацбанк ожидает получить от МВФ 3 миллиарда долларов вместо 4,5 миллиарда.
Тексты дня.
Холодное лето 2017-го. Почему у киевлян забрали горячую воду и что будет через год
Как правительства перебрасывают свои нереалистичные обещания на энергетиков и почему из-за этого киевлян лишают воды.
"Апгрейд" приватизации. 10 новых правил от Кабмина, которые следует знать
Кабмин обновил правила продажи госимущества. Одна из новаций — право на покупку украинского госимущества, хоть и с ограничениями, получили компании из стран-агрессоров и офшоров.
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