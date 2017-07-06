OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 4 июля.



О Siemens. Утром Reuters сообщил, что газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым. Компания опровергла эту информацию.

О внешнем долге Украины. По словам Гройсмана, он составляет - 80% ВВП.

О НАБУ и ПриватБанке. НАБУ провела обыски в главном офисе Приватбанка. По словам Приватбанка - это совместная работа по анализу "токсичного портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.

О "Борисполе" и Ryanair. Аэропорт Борисполь подписал свою версию договора с Ryanair, не учитывая требования перевозчика.

Об НБУ. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 12,5%, ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,6% с 1,9 и ухудшил прогноз роста золотовалютных резервов.

И еще об НБУ. Теперь Нацбанк ожидает получить от МВФ 3 миллиарда долларов вместо 4,5 миллиарда.

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