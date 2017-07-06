Холодное лето 2017-го. Почему у киевлян забрали горячую воду и что будет через год

Как правительства перебрасывают свои нереалистичные обещания на энергетиков и почему из-за этого киевлян лишают воды. (Укр.)

Щоліта у Києві починається "Парад відключень". Він складається із різноманітних заходів з "гідравлічного тестування мереж", "профілактики" та інших приводів. Для киян це означає одне - відсутність гарячої води протягом тижнів а в деяких випадках - місяців.

Здавалося, питання - у жадібних монополістах, що злісно не хочуть продавати киянам гарячу воду. Однак, в таких розмірковуваннях є одна хиба - чи відмовлялась би компанія від продажу прибуткового продукту?

Справжня причина інакша - прагнучи перекласти свої популістичні обіцянки населенню на бізнес держава встановлює нереально низькі тарифи на гарячу воду. Мало того, вона ще й недотримуєтсья власних зобов’язань по виплаті субсидій. Таке недолуге регулювання та політика - ідеальний рецепт для проблем із гарячою водою.

У чому проблема

Корені проблеми, як виявляється - у державному регулюванні та сьогоднішній монопольній структурі теплопостачання, що лише формально називається ринком. Тепло та гарячу воду киянам подають Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та котельні, яких в столиці понад 220. Чи не найбільшою проблемою теплопостачання столиці України є монополія в даному сегменті. На сьогодні Київ обслуговує ПАТ Київенерго (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, котельні), ТОВ "Єврореконструкція" (Дарницька ТЕЦ) та приватні котельні. Дарницька ТЕЦ опалює і подає гарячу воду лише 8 % житловим будинкам Києва, а найбільша частка припадає саме на підпорядковані Київенерго ТЕЦ.

Відтак, суттєвою проблемою є неможливість обрати постачальника тепла та гарячої води: і якщо ваш будинок підпадає, наприклад, у зону дії Київенерго, ви не зможете змінити це. У багатьох західноєвропейських країнах (таких, наприклад, як Німеччина) споживач може самостійно обрати постачальника тепла. Тобто ціна на нього формується конкурентним середовищем. А в ситуації вимкнення послуги постачальником через свої внутрішні труднощі чи будь-що, споживач (в даному випадку - будинок) одразу зможе підписати договір з іншою компанією і таким чином не залишиться без тепла та гарячої води.

Певні спроби законотворців з розвитку ринку тепла вже можна спостерігати і зараз. Так 21 березня 2017 року набув чинності закон №1959 "Про теплопостачання", який власне може стати непоганим поштовхом до подальшого розвитку даного сегменту, і поступову розробку альтернативних джерел, біомаси для збільшення можливостей по заміщенню ними газу.

Що ж ми маємо в Україні станом на сьогодні? Добре ілюструє дану ситуацію стан справ у Києві. У кінці травня (приблизно місяць тому) Нафтогаз перестав постачати блакитне паливо на ТЕЦ-6 і мешканці чотирьох районів автоматично залишилися без гарячої води та будь-якого вибору.

В даному випадку пусковим механізмом для відключення став борг Київенерго перед Київтрансгазом за лютий-травень 2017 року.

"Чистий борг Київенерго – 3 млрд. грн., 307 млн є власне заборгованість перед Київтрансгазом за транспортування блакитного палива", - інформує Юрій Колбушкін, член правління НАК "Нафтогаз України".

Пересічні громадяни далекі від проблем на рівні держави та постачальників послуг. Логіка їх очевидна: плачу за послугу – отримую послугу. Але тут ця логіка не спрацювала, тому що навіть мешканці, які регулярно платили за гаряче водопостачання опинилися наодинці з проблемою, яку вони самотужки вирішити не можуть, і вимушені чекати до чого домовляться держава та монополісти.

Так, попри всі спроби, Україна все ще є достатньо далекою від конкурентного ринку в сегменті постачання гарячої води та тепла, єдиним очевидним рішенням для постраждалих мешканців сьогодні може стати бойлер або власна дахова котельня. Але, варто пам’ятати, що масове встановлення бойлерів може спровокувати перевантаження електромереж, а для котелень не завжди є можливість підвести газ і далеко не всі українці готові платити за їх спорудження.

До чого тут субсидії

Сьогодні система повернення коштів за субсидіями відбувається не напряму від держави громадянину-субсидіанту, а через постачальників комунальних послуг, або ОСББ. Тобто субсидіанти не платять повну вартість житлово-комунальних послуг , а потім держава повертає ці кошти на рахунок постачальників із коштів платників податків.

"У постачальників комунальних послуг трішки інша система – це так звані клірингові розрахунки. Тому що їхні зобов'язання за субсидіями перекриваються зобов’язаннями Нафтогазу по податках, і таким чином підписуються протоколи і частина цих коштів може закриватися за механізмами клірингових розрахунків", - розповідає Тетяна Бойко, експерт з енергетичних питань Громадської мережі "Опора".

На думку експертів найбільшою проблемою стало те, що держава "прорахувалася" в кількості субсидій і заклала в бюджет значно менше коштів, ніж було потрібно. Так за розрахунками ТКЕ, розповідає Сергій Дунайло, експерт з питань ЖКГ на сьогодні потреба на пільги та субсидії складає 75-77 мільярдів гривень. Реально в бюджеті закладено лише 47 мільярдів. Мінфін зі свого боку пояснює, що вони абсолютно не могли передбачити таке збільшення кількості субсидіантів, і реальну картину по субсидіям змогли зрозуміти лише за результатами опалювального сезону.

Власне субсидії з одного боку не мають прямого стосунку до проблем Київенерго та Нафтогазу, але тим не менше кошти не повернуті державою Київенерго за субсидіями є ключовою складовою боргу Київенерго перед Нафтогазом.

"Плюс є ще різниця в тарифах, яку люди не доплатили з 2002 року, і цю різницю до кінця поточного року пробують компенсувати ЖЕКам з місцевого бюджету, щоб ті мали змогу розрахуватися з Київенерго за цією статтею розрахунків. Ну і частина боргу – це державні установи: інститути, лікарні і т.д., які частково платять за гарячу воду та опалення, або платять лише половину від рахунку, а це все також частини Держбюджету. І якщо хоча б Нафтогаз не виставляв штрафи, була б більш-менш реальна картина. Тому що Київенерго , наприклад, не має юридичної процедури накладення штрафу на державу за не виплачені вчасно субсидії", - розповідає Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА.

Таким чином проблема із обіцяними і невиплаченими державою коштами накопичується вже більше десятка років і цей кумулятивний ефект негативно впливає на цілий ряд ТКЕ в різних регіонах України.

"Київенерго" — "Нафтогаз" — держава

За даними Київенерго борг перед Нафтогазом складає 3 мільярди гривень. Крім того, Київенерго ще винна 370 мільйонів гривень Укртрансгазу за транспортування. До вищезгаданої суми Київенерго відносить борги за пільгами та субсидіями, які за їх даними складають 1,4 мільярди гривень, а також борги населення, які також складають 1, 4 мільярда гривень.

Таким чином маємо замкнуте коло: Нафтогаз чекає кошти від Київенерго, Київенерго від держави, а люди місяцями сидять без гарячого водопостачання. Сьогодні має бути вирішена проблема із закриттям взаємних боргів і поверненні мешканців Києва до нормального життя, без перманентного вимкнення гарячого водопостачання. При цьому слід розуміти й те, що тому самому "Нафтогазу" обслуговування боргів обходиться щороку в кругленьку суму.

"За результатами опалювального сезону приблизно 7,5 млн домогосподарств отримали державну підтримку у вигляді субсидій. Але іншою стороною цієї ситуації якраз є можливість вчасно забезпечити фінансування. Вже за результатами опалювального сезону стало очевидно, що закладеної суми в бюджеті не достатньо для того, щоб вчасно профінансувати призначені субсидії. Заборгованість на початок року закрита в повному обсязі. Але дійсно існує затримка у проведенні відшкодування з початку 2017 року", - погоджується і Віталій Музиченко, директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України.

Таким чином, відсутні будь-які санкції для держави за невиплату обіцяних субсидій. І саме ці невиплати лише посилюють фінансові проблеми монополістів та їх спроможність подати гарячу воду.

У чому небезпека

Основною проблемою, пов’язаною із зупинкою ТЕЦ-6 було навіть не відсутність гарячого водопостачання протягом місяця, а те чи технічно допустимо її повне відключення від газу?

На думку експертів така зупинка ТЕЦ може вкрай негативно вплинути на можливість початку опалювального сезону.

"ТЕЦ 6 – це мазутне господарство, там застигає мазут, його потім запустити буде надзвичайно складно, вимкнення цієї ТЕЦ – це диверсія. Сьогодні ми спостерігаємо відсиріння водню, який є охолоджувачем генераторів. На мою думку потрібно було негайно запускати ТЕЦ , і далі вирішувати фінансові питання, інакше є ризик, що вона не запуститься", - побоюється Сергій Дунайло, експерт з питань ЖКГ.

Чи справедлива ціна

Є ще й інша сторона медалі: це занижені тарифи на гаряче водопостачання. На сьогодні тарифи у ПАТ Київенерго складають 83,10 грн/куб за постачання та 6,93 грн/куб за водовідведення (загалом 90,03 грн/куб), що на переконання експертів не є достатніми для покриття витрат.

"Ми проводили розрахунки на прикладі ОСББ у м. Києві, у багатоквартирному будинку, де встановлений ІТП, а постачальником виступає Київенерго. Будинок новий, утеплений, вікна також нові, відповідно втрати тепла в ньому мінімальні. Для розрахунку було використано просту формулу: "кількість ГКал потрачених на обігрів всієї води помножено на вартість 1 Гкал + кількість холодної води помножено на тариф за ХВ, і всю цю суму поділено на кількість фактично використаних кубів гарячої води). В результаті ми вийшли на 140-160 грн за 1 куб.м. гарячої води. Це і є, власне, собівартість гарячої води на сьогоднішній день. І якби не прямі договори з Київенерго, то різницю від розрахункової вартості мали б доплатити мешканці. А так ця різниця лягає на Київенерго", - пояснює Олексій Тихонов.

У такому випадку виходить, що виробництво гарячої води є цілковито не вигідним для компаній-постачальників за нинішніх тарифів. Тут ще варто пам’ятати про особливості розрахунків, залежно від сезону. Взимку, коли кількість підігрітої води для опалення та гарячого водопостачання є достатньо великою, можна перекрити недобір коштів на оплату гарячої води з опалення (частина вартості гарячої води вже закладена в опалення) і таким чином вийти на більш менш беззбитковий рівень, але коли влітку об’єми підігрітої води зменшуються більше ніж вполовину, то гаряче водопостачання виходить на збитковий рівень. І відповідно багато приватних котелень припиняють гаряче водопостачання на літній період і навіть звільняють персонал. Подібні маніпуляції проводить і Київенерго, відключаючи воду то на "профілактику", то через "заборгованості мешканців". Тому і виникають такі спроби постачальників тепла "зекономити", обмеживши постачання не рентабельної для них гарячої води.

"Крім того приватні котельні інколи йдуть на хитрість і економлять, знижуючи температуру гарячої води. В кранах гаряча вода повинна бути не меньше 50 градусів. І щоб до квартири вона дійшла в 50 градусів, вони подають градусів 60, потім поступово починають знижувати температуру до 56-54 градусів і до квартири вона вже доходить в 45-48 градусів і т.д. – таким чином маємо теплу, але не гарячу воду", - розповідає Олексій Тихонов.

Тому сьогодні і державі, і пересічним мешканцям потрібно зрозуміти, що існує собівартість і кінцева ціна на послугу. І якщо вартість на електроенергію чи газ (за допомогою яких гріють воду) зростають, то і вартість гарячої води на виході має збільшитись пропорційно. А якщо, кінцева вартість все ж залишиться меншою за собівартість, то різницю хтось має доплатити.

Як вирішити проблему

За даними Нафтогазу 60 мільйонів боргу не мають стосунку до населення і субсидій – це борг за транспортування газу для виробництва електроенергії. На сьогоднішній момент монополісти зійшлися на тому, що Київенерго у термін до 30 червня погасить заборгованість перед Укртрансгазом у розмірі 41 мільйон гривень, а Нафтогаз у свою чергу відновив постачання на ТЕЦ-6. Звісно на цьому історія не закінчиться, тому що взаємних боргів ще досить багато.

Але найважливіше на сьогоднішній день було саме запустити ТЕЦ якнайшвидше, для того щоб уникнути технічних проблем з роботою під час опалювального сезону 2017-2018, а вже далі вирішувати всі проблемні питання. За даними КМДА, гаряче водопостачання в чотирьох районах Києва: Оболоні, Троєщині, Воскресенці та Райдужному, – після місяця відключення таки з’явилося.

Крім того, депутати 22 червня 2017 року розглянули проект до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" №6600, яким було запропоновано надати додатково 14,1 мільярдів гривень на виплату субсидій у 2017 році. Цей урядовий законопроект про зміни до бюджету в першому читанні підтримали 264 народних депутата.

Однак цих кроків буде явно недостатньо. Встановлення тарифів на гарячу воду, що будуть відповідати економічним реаліям є необхідною частиною вирішення питання із гарячою водою. Інакше ні монопольні великі бізнеси ні малі котельні не будуть в принципі здатні надати своїм споживачам такий товар як гаряча вода.

Сподіваємося, що цей крок держави також допоможе вирішити питання боргових зобов’язань між Київенерго, Нафтогазом та Державою. Важливим моментом є уникнення поглиблення і постійного повернення до цієї проблеми, а найголовніше – перекладення її на кінцевого споживача. Не варто також забувати, що ціна на таку важливу послугу, як гаряче водопостачання має бути продиктованою реаліями ринкової ситуації, а не частиною політичної кампанії.