OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные события четверга, 20 июля.

О турбинах Siemens. России удалось доставить в оккупированный Крым газовые турбины производства Siemens, однако ни одна российская компания раньше не запускала и не обслуживала такие турбины без помощи производителя.

О счетчиках. В НКРЭ сообщили, что потребитель имеет право за свой счет приобрести и установить газовый счетчик для своей квартиры.

Об угле. В июле антрацит из России начнет импортировать "ДВ Нефтегазодобывающая компания" российского бизнесмена Павла Фукса.

Об энергоэффективности. Президент Петр Порошенко подписал законы о фонде энергоэффективности и об энергетической эффективности зданий.

ОмелянVSБалчун. Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что команда "Укрзализныци" во главе с главой компании Войцехом Балчуном будет сменена в ближайшее время.

О бетонных дорогах. Министр инфраструктуры заявил, что строительство первой бетонной дороги в Украине может начаться уже в следующем году.

Об электроэнергии для должников. Луганское энергетическое объединение приняло решение о возобновлении поставок электроэнергии предприятиям-должникам.

О госкомпаниях. Обнародован отчет о деятельности 100 крупнейших государственных предприятий за январь-сентябрь 2016 года - они показали прибыль в 40 миллиардов.

О госдолге. Украина тратит 4% ВВП на обслуживание внешнего долга, что в денежном эквиваленте составляет более 100 млрд гривен ежегодно.

Тексты дня.

Пять графиков, объясняющих экономику лоукостов и аэропортов

Отказ авиакомпании Ryanair работать в Украине побудил экспертов заняться анализом доходов и расходов аэропортов. Вдруг оказалось, что они и не должны зарабатывать на лоукостах.

Как заражалась Украина: хронология крупнейшей в истории кибератаки

Вирус Nyetya, он же Petya, зацепил многие компании. Cisco обнаружила, как он получил доступ к данным и что украл из компьютеров. Компания установила: вирус только маскировался под вымогателя денег, на самом деле он был разрушителем.