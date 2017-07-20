Омелян про Балчуна: треба ставити крапку
Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що команда "Укрзалізниці" на чолі з головою компанії Войцехом Балчуном буде змінена найближчим часом.
Про це міністр заявив журналістам після спільного з головою "Укрпошти" Ігорем Смілянським брифінгу.
"Я так розумію, що наступний Кабмін (засідання Кабінету міністрів - ЕП) у нас буде через два тижні і на цьому треба ставити крапку. Команда потребує повної заміни", - сказав Омелян.
"Команда потребує нових рішень, і я сподіваюся, що це буде прийнято найближчим часом. Моя позиція незмінна", - додав він.
"Я сподіваюся, що на наступному Кабміні ми все-таки заслухаємо звіт Балчуна, бо пауза вже непристойно затягнулася", - заявив міністр.
Раніше Омелян вже неодноразово заявляв, що очільнику "Укрзалізниці" треба піти у відставку.
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Економічна правда
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