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ЛЕО Григоришина відновить електропостачання боржникам

Четвер, 20 липня 2017, 14:50

Луганське енергетичне об’єднання прийняло рішення про відновлення постачання електроенергії підприємствам-боржникам.

Про це повідомила прес-служба ЛЕО.

"20 липня у Києві відбулася робоча нарада щодо відновлення нормальної роботи підприємств Луганської області та щодо пошуку виходу з кризової ситуації, що склалася в області через величезні борги комунальників за електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, нарада пройшла за участі віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, гендиректора Луганського енергетичного об’єднання Володимира Грицая, губернатора Луганщини Юрія Гарбуза, голови НКРЕКП Дмитра Вовка.

"В результаті зустрічі було прийнято рішення піти назустріч боржникам – комунальним підприємствам області та відновити подачу струму на всі об’єкти водопостачання, що були вимкнені станом на сьогоднішній день. Це відбудеться в найближчі години", - повідомили у прес-службі.

"Всі заплановані відключення відміняються та робиться перенесення дат знеструмлень на 1 серпня 2017 року, тим самим всім зацікавленим структурам дається можливість розглянути пропозиції ЛЕО по виходу з кризи та скласти відповідний план дій", - повідомили в ЛЕО.

Як повідомлялося, ЛЕО не контролює енергорозподіляючі активи на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області, але, за рішенням уряду, саме ЛЕО є єдиним постачальником електроенергії на територію області.

Компанія багаторазово пропонувала уряду обмежити перетікання, або оплачувати такі поставки за рахунок бюджету, проте ніяких рішень в цьому напрямку Кабмін так і не прийняв.

З квітня ЛЕО почала відключати від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, які мають борги за електроенергію.

У компанії повідомили, що станом на 1 березня споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд гривень. З цієї цифри понад 80% заборгували споживачі з неконтрольованих українською владою територій - майже 5 млрд гривень. Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, ЛЕО планувало відключити від електропостачання західну фільтрувальну станцію Попаснянського водоканалу - через борг за електроенергію в розмірі понад 142 млн гривень.

Гендиректор ЛЕО спростував цю інформацію.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

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Економічна правда

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