Україна щорічно витрачає 100 мільярдів на обслуговування зовнішнього боргу - Гройсман

Україна витрачає 4% ВВП на обслуговування зовнішнього боргу, що в грошовому еквіваленті становить понад 100 мільярдів гривень щорічно.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі з децентралізації в Тернопільській області.

"Ми 4% ВВП витрачаємо на те, щоб обслуговувати зовнішні борги, це понад 100 млрд грн щорічно", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, близько 5,5 млрд дол. Україна щорічно витрачає з бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду, 5% ВВП - на безпеку та оборону.

"Реформи нам потрібні як повітря. Всі, хто говорить, що вони не потрібні, що потрібно все й усім виплатити сьогодні, - я теж це підтримую. Але ті, хто говорить, вони ж розуміють, що в бюджеті грошей немає, і як це зробити, вони теж не знають. Ми цю нісенітницю іноді сприймаємо за чисту монету", - зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.

Державний і гарантований державою борг України за січень-квітень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,33 млрд дол., або на 4,7%, - до 74,31 млрд дол. США станом на 30 квітня.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, Україна має намір забезпечити виплати за боргами в розмірі 14 млрд дол. у 2017-2019 роках, 11 млрд із яких потрібно буде виплатити з державного бюджету, в тому числі за рахунок виходу на міжнародні ринки запозичень на сприятливих умовах.

Економічна правда